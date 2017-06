La Roma aspetta Francesco Totti. Il futuro dello storico capitano giallorosso è ancora legato alla squadra che, per una carriera intera, ha rappresentato l'unico vero amore calcistico del 'Pupone'. Al momento, l’ormai ex numero 10 giallorosso si trova in vacanza dopo il commosso addio al calcio giocato ma, al suo ritorno nella Capitale, è pronta a cominciare una nuova vita professionale. Del futuro di Francesco Totti e del suo stretto legame con la Roma ha parlato anche Umberto Gandini, l'ad della squadra capitolina: "Il futuro di Totti? Noi aspettiamo una risposta da Francesco, ha un contratto da giocatore fino al 30 giugno - le sue parole ai microfoni della trasmissione 'La Politica nel pallone' su Rai GrParlamento -. Ora è meritatamente in vacanza, il nuovo percorso partirà il primo luglio e quindi c'è il tempo per definire tutto nel migliore dei modi".

"Abbiamo aperto un dialogo continuo con Francesco - prosegue Gandini -. Lui ha una situazione delineata dal punto di vista contrattuale con la società, si tratta di avere la sua volontà e di poter quindi proseguire. Ci auguriamo ovviamente di farlo insieme". Totti non potrà scendere in campo da calciatore nel nuovo Stadio della Roma che, secondo i piani della società, dovrebbe essere pronto entro pochi anni: "Ci auguriamo di giocarci nel 2020-21 - conclude l'ad della Roma -. Siamo molto contenti del risultato raggiunto. E vorrei ringraziare Mauro Baldissoni, che si è dedicato anima e corpo a questo progetto. Ora questo approda alla conferenza servizi e dovrebbe seguire un iter abbastanza spedito".