Dopo oltre vent’anni vissuti intensamente, il momento dell'addio sembra essere sempre più vicino ma, forse, quella fra Totti e la Roma è una storia d’amore destinata a proseguire ancora. Il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi ha, di fatto, annunciato la fine della carriera da calciatore del 'Pupone' che, però, preferisce non esprimersi e prende tempo fino al termine della stagione: "Tra venti giorni saprete tutto".

Francesco Totti rinvia il momento della decisione finale, quella più dolorosa. Il capitano della Roma, in occasione del match di playoff di basket di Serie A2 tra la Virtus Roma e Ravenna, a cui ha assistito insieme con il compagno Radja Nainggolan, è tornato a parlare del proprio futuro dopo le parole del nuovo ds giallorosso Monchi che, di fatto, ha formalmente chiuso la carriera da calciatore del ’Pupone’. "Il mio futuro? Tra venti giorni saprete tutto", non si è sbottonato Totti che ha preferito glissare sull’argomento.

Lo storico capitano, al momento, è fermo a 783 gare ufficiali con la maglia della Roma tra le varie competizioni e l'obiettivo delle 800 presenze in carriera con i colori giallorossi non è più raggiungibile nel corso di questa stagione. Il classe ‘76 non ha ancora certezze riguardo al proprio futuro anche se, come rivelato dal presidente Pallotta, un accordo di massima tra e parti già ci sarebbe. “Con Francesco avevamo già parlato di tutto questo, lui sarà il direttore tecnico. Monchi da lui avrà solo da imparare”. Non resta dunque che attendere il prossimo 28 maggio quando all'Olimpico farà visita il Genoa per l’ultima giornata di campionato. Solo allora, infatti, il 'Pupone' scioglierà le ultime riserve.