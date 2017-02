Roma, dramma Florenzi: ginocchio ancora ko e altri 6 mesi di stop

La sfortuna non smette di perseguitare Alessandro Florenzi. L'esterno della Roma, come annuncia ufficialmente il club giallorosso in un comunicato, nel corso di un allenamento con la squadra Primavera si è procurato la "rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", lo stesso già operato a ottobre. Per Florenzi, quindi, stagione finita e stop di altri sei mesi: di fatto tornerà a disposizione della Roma solamente in estate per sostenere la preparazione.





Il giocatore dovrà necessariamente sottoporsi a un altroper la ricostruzione del. Davvero beffarda la dinamica dell'infortunio:si è fatto male da solo mentre stava facendo un velo per un compagno. Una brutta tegola per la Roma e per Spalletti, reduci dal trionfale successo per 4-0 a Villarreal nell'andata deidi