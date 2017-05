Roma, De Rossi pronto alla firma: rinnovo e fascia

Per tutto il corso della propria carriera, Daniele De Rossi, 33 anni, è stato il 'Capitan futuro' della Roma. Ora, però, il centrocampista giallorosso è pronto per vestire i panni del 'Capitano e basta'. Se, come sembra, Francesco Totti dovesse appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione, ponendo fine alla propria esperienza pluriventennale da giocatore della Roma, infatti, sarebbe proprio De Rossi a raccoglierne la pesantissima eredità.



Forse anche per questo motivo, il centrocampista avrebbe deciso di rifiutare la proposta dell'Inter e di legarsi ancora di più alla società capitolina nella quale è cresciuto e si è affermato come uno dei giocatori più forti e decisivi d'Europa. De Rossi dovrebbe firmare un nuovo accordo nei prossimi giorni (forse ore), mettendo a tacere una volta per tutte i rumors di mercato sul proprio futuro. La Roma avrebbe stilato un contratto di un anno più uno, ovvero al momento fino al 2018 e poi con rinnovo automatico in base al numero di presenze nella prossima stagione. Si tratterebbe, in sostanza, di una spalmatura del ricco ingaggio (6,5 milioni di euro) nelle prossime due annate: De Rossi guadagnerebbe 4 milioni di euro il primo anno e 2,5 il secondo. Inoltre - come detto - la tanto ambita ed attesa fascia da capitano sarebbe, finalmente, sua.



De Rossi milita nella Prima Squadra della Roma ormai da 15 stagioni. Con i colori giallorossi ha disputato oltre 400 partite in Serie A con 39 gol. La stagione più prolifica nel massimo campionato italiano è stata l'annata 2009/2010 in cui 'Capitan futuro' ha realizzato 7 gol con 4 assist. In questa stagione, De Rossi ha disputato 28 partita con 2 gol e 4 assist.