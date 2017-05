L'addio di Totti è deciso, ora i riflettori puntano dritti su Daniele De Rossi, il 'capitan futuro' in scadenza di contratto e che non ha ancora deciso cosa farà nella prossima stagione. "Non lo so se rimarrò qui, non ho deciso cosa farò l'anno prossimo. Ci sto pensando tanto tra me e me, c'è un rapporto d'amore con la Roma che comunque vada non si interromperà, sono parole che potrebbero far pensare ad un commiato ma non è così, lo sto dicendo a prescindere", ha detto il mediano.

De Rossi, classe 1983, nell'intervista a Sky parla molto del rapporto tra vittoria e sconfitta, un confine sottile ma decisivo anche in relazione al futuro: "Ci sono state stagioni in cui era più difficile restare. Tra vittoria e sconfitta c'è un grande limbo in cui noi della Roma abbiamo navigato in questi anni. Purtroppo quando non sei quello che arriva primo questo ti distrugge". Difficile pronosticare cosa farà il campione del mondo di Berlino 2006, le possibilità che resti giallorosso sono tante ma le pretendenti non mancano, Inter e Milan in testa.