Roma-De Rossi, altri due anni insieme

Nel giorno dei saluti a Francesco Totti, la Roma non ammainerà un'altra bandiera: infatti è stato trovato l'accordo per prolungare il sodalizio con Daniele De Rossi. Quello che da tempo è soprannominato 'Capitan Futuro', erediterà di fatto la fascia da Totti dopo la gara dell'Olimpico contro il Genoa e la vestirà per altre due stagioni visto che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', firmerà un biennale.

De Rossi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, resterà così alla Roma e guadagnerà circa 3 milioni di euro netti a stagione, la metà del suo attuale ingaggio. Il centrocampista classe 1983 proseguirà dunque il suo rapporto col club giallorosso che ha voluto fortemente la sua permanenza respingendo il forte pressing dell'Inter, sulla cui panchina siederà molto probabilmente Luciano Spalletti, e del Milan dell'amico Vincenzo Montella.