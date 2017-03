Roma: allarme rientrato, De Rossi giocherà il derby

Sospiro di sollievo in casa Roma dopo gli esami clinici cui si è sottoposto Daniele De Rossi, infortunatosi nell'amichevole di Amsterdam tra Olanda e Italia e finito a camminare con l'aiuto delle stampelle. I test non hanno evidenziato lesioni, "solo" un ematoma che dovrà riassorbirsi nei prossimi giorni con terapie e riposo: probabile che salti la gara di campionato di sabato sera con l'Empoli e recuperi per martedì prossimo, giorno del derby con la Lazio, semifinale di ritorno di Tim Cup.

"Nella giornata odierna Daniele De Rossi è stato sottoposto a controlli strumentali che hanno confermato i postumi del trauma contusivo in regione sacro/iliaca destra con evidenza di un ematoma muscolare e sottocutaneo. L'atleta, che nell'amichevole di martedì sera contro l'Olanda è stato costretto a lasciare il campo al 37' minuto, ha già intrapreso le cure del caso e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno", fa sapere la Roma con una nota ufficiale.