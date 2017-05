"Il binomio Totti-Roma andrà ancora avanti". Con queste parole l'amministratore delegato giallorosso Umberto Gandini ribadisce che nel futuro del capitano c'è un ruolo dirigenziale nella squadra capitolina. "Sicuramente il prossimo anno senza Totti in campo sarà diverso, non c'è dubbio. Non ho gli elementi per dire se ci sarà un eventuale effetto negativo o meno sulla campagna abbonamenti. Io credo che quello che Francesco ha dato a questa società, con la sua carriera e presenza, continuerà in altre forme".

In occasione di Roma-Genoa, in programma domenica alle 18, il popolo giallorosso potrà dare il giusto tributo a Francesco Totti, arrivato all'ultima partita della sua carriera. La banda Spalletti, però, ha bisogno anche di una vittoria per blindare l'accesso diretto in Champions: "Ora abbiamo una partita importantissima, contro il Genoa, quella decisiva per il secondo posto che vale la qualificazione alla Champions - aggiunge Gandini durante la presentazione della nuova campagna abbonamenti - ed è assolutamente imperativo avere tutte le risorse fisiche e mentali concentrate su questo. Se tutto andrà come ci auguriamo ci sarà poi ovviamente anche la possibilità di festeggiare ancora, in una maniera più completa, un grandissimo giocatore e uomo come Francesco".