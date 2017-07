Amichevoli: la Roma saluta Pinzolo con una vittoria

Arriva la seconda vittoria in amichevole, l’ultima di Pinzolo, per la Roma. I giallorossi si impongono per 1-0 sullo Slovacko, club che milita nel massimo campionato ceco. Ottime indicazioni per Di Francesco contro un avversario più avanti nella preparazione. Dopo un primo tempo privo di clamorose occasioni da rete, a decidere la sfida, al 77', è Sadiq, che sfrutta un assist di Bruno Peres, migliore in campo, e deposita a porta vuota.

Seconda amichevole e avversario di tutt'altra caratura: a Pinzolo arriva lo Slovacko, club che milita nella prima divisione ceca, chiusa lo scorso anno al dodicesimo posto con 32 punti. La differenza di preparazione è sostanziale: gli ospiti sono già alla settima amichevole, dovendo iniziare il campionato il 28 luglio. Di Francesco schiera nuovamente Tumminello al centro dell'attacco, con Castan-Juan Jesus in difesa, Pellegrini e il nuovo acquisto Gonalons a centrocampo e Perotti capitano. L'avvio, per la Roma, è piuttosto blando, non senza brividi difensivi: al 9', Castan commette un'ingenuità, con un retropassaggio troppo lento, intercettato da Zajic. L'attaccante, però, tenta di saltare Alisson, che sventa la minaccia. La prima occasione per la Roma arriva al 15' con un colpo di testa di Cappa che, solo in area, spedisce alto. L'altra occasione per la Roma arriva al minuto 20, con Bruno Peres che, lanciato in area, conclude di destro: bravo Hecia nella respinta di piede. Per tutta la prima frazione, però, i giallorossi non si renderanno più pericolosi.

Nella ripresa, Di Francesco effettua subito quattro cambi, facendo entrare Keba per Perotti, Gyomber per Castan, Vainquer per Ricci e Sadiq per Cappa. Saranno i giovani della Roma, giunti in semifinale nel campionato Primavera, a regalare la vittoria ai giallorossi: al 77', Bruno Peres, in grande condizione fisica e autore di numerosi scatti nel corso del match, scambia con Keba, che gli restituisce la sfera. L'ex Torino mette al centro e Sadiq, a porta vuota, firma l'1-0, che regalerà la vittoria ai giallorossi. La risposta dello Slovacko è tutta nella conclusione di Machalik all'82', ben intercettata da Lobont, entrato all'ora di gioco al posto di Alisson. Finisce così la partita: la Roma vince anche con i cechi, terminando il ritiro di Pinzolo con due vittorie in due amichevoli.