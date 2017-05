E' un magic moment quello dei fratelli Inzaghi. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, entrambi hanno intrapreso la carriera da allenatori e, in questa stagione, stanno raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Mentre Simone ha conquistato la qualificazione all'Europa League con tre giornate di anticipo alla guida della Lazio con un rocambolesco 7-3 alla Sampdoria, Filippo può festeggiare la promozione in Serie B con il suo Venezia.

Super Pippo Inzaghi torna ad esultare come ai vecchi tempi ma, questa volta, lo fa dalla panchina. L'ex bomber, infatti, ha centrato la promozione in Serie B alla guida del Venezia e, nel corso della trasmissione 'Tiki Taka News', ha voluto descrivere le proprie emozioni: "Differenze tra le vittorie da calciatore e quelle da allenatore? Da mister è molto più difficile, ma è un ruolo molto gratificante - assicura -. Devi gestire un gruppo di 30 persone e quando ottieni risultati è bellissimo, è un'esperienza fantastica".

Il segreto per ottenere ottimi risultati da mister è quello di essere sé stessi: "Cosa mi hanno insegnato gli allenatori che ho avuto in carriera? Da tutti ho preso tanto, ma poi penso che ognuno debba essere sé stesso, perché poi se copi qualcuno non risulti credibile. Sicuramente cerco di non ripetere certi errori che alcuni colleghi hanno commesso".

L'ex allenatore del Milan, però, non dimentica il periodo complesso vissuto sulla panchina del 'Diavolo': "Il Milan in difficoltà? Non sono discorsi che mi riguardano, preferisco godermi il Venezia. Parlare da fuori è sempre facile e sono tutti scienziati... Del Milan sapete tutti cosa penso".