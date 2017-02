Tensione a Pescara: bruciate le auto di Sebastiani

Pescara dove nella notte sono state incendiate due automobili di proprietà del presidente Daniele Sebastiani, parcheggiate nel cortile di casa. Nessun dubbio sulla natura dolosa dell'accaduto visto che è l'ennesimo episodio di scontro tra i tifosi e il club. Il dirigente, a caldo, ha dichiarato al quotidiano 'Il Centro': "Adesso basta. Sono indignato, a fine anno lascio la società".

L'allarme è stato lanciato intorno alle 3.30 quando il fumo è salito fino all'abitazione di Sebastiani. Gli inquirenti non hanno alcun dubbio che si tratti di un'azione dolosa con l'intento di colpire il presidente del Pescara. Si tratta dell'ultimo di una lunga scia di episodi di tensione tra i tifosi e il club, attualmente ultimo in classifica in campionato e reduce dal cocente ko interno per 6-2 con la Lazio: prima di Natale gli ultrà avevano fatto un blitz durante la cena della squadra per contestare duramente, poi c'è il sospetto che ci sia stato un ricatto del tifo organizzato dietro la scelta di utilizzare una maglia biancorossa nel match interno con la Fiorentina e infine erano apparse scritte offensive nei pressi dello stadio nei confronti di Sebastiani.