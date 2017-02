Svolta Pescara, panchina affidata a Zeman

Ritorno al passato per il Pescara che affida la panchina a Zdenek Zeman, il tecnico che nel 2011-12 aveva vinto il campionato di serie B e riportato in A gli abruzzesi guidando una squadra che poteva contare su gioielli come Verratti, Insigne e Immobile. Dopo un paio di giorni di contatti e colloqui col presidente Daniele Sebastiani, il boemo ha accettato un contratto fino al 2018 e dovrebbe già andare in panchina domenica in casa contro il Genoa.



