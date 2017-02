Dietrofront Pescara: Oddo esonerato

Situazione surreale al Pescara: a nemmeno 24 ore dalla conferma dello staff tecnico, il club abruzzese ha annunciato l'esonero di Massimo Oddo e del suo vice Marcello Donatelli. In un clima difficile da spiegare, con l'ultimo posto in classifica con 9 punti in 24 partite, il presidente Daniele Sebastiani ha cambiato idea e deciso di esonerare l'allenatore della promozione in serie A per dare una scossa all'ambiente e levare ai giocatori un "alibi". La squadra è al momento affidata a Luciano Zauri.

Questo il comunicato del club abruzzese: "La Delfino Pescara 1936 dopo i confronti avvenuti nella giornata di ieri, ed un ulteriore confronto svolto quest'oggi tra il presidente Daniele Sebastiani il tecnico Massimo Oddo alla presenza del direttore sportivo Luca Leone, giunge a malincuore alla decisione di sollevare l'allenatore dalla guida tecnica biancazzurra insieme al suo secondo Marcello Donatelli, con la speranza che questo ulteriore sacrificio possa responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinchè non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Al momento la squadra segue il percorso di allenamento come da programma sotto la guida di Luciano Zauri. Nelle prossime ore la società renderà note le proprie decisioni in merito alla guida tecnica".