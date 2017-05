Pescara: revocata la squalifica a Muntari

Dopo giorni e giorni di polemiche, vince il buon senso e Sulley Muntari sarà regolarmente a disposizione di Zdenek Zeman per la sfida di domenica tra Pescara e Crotone. Infatti la Corte d'Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dal club abruzzese contro la squalifica di una giornata inflitta al ghanese, espulso nel match di Cagliari per aver lasciato il campo a causa degli insulti razzisti arrivati da una parte del pubblico di casa.

Muntari, a difesa del quale era intervenuto persino l'ONU, era stato prima ammonito per proteste dall'arbitro Minelli, reo secondo il ghanese di non essere intervenuto e non aver sospeso la partita a seguito dei buu razzisti, e poi si era beccato il secondo giallo e la conseguente espulsione per aver abbandonato il campo senza alcuna autorizzazione. Inevitabile la squalifica di un turno da parte del giudice sportivo "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara".

In secondo grado però il Pescara ha avuto ragione, la Corte d'Appello della FIGC ha ribaltato il primo giudizio e così il buon senso ha avuto ragione nella sfortunata vicenda con protagonista Sulley Muntari. Questa la motivazione: "La C.S.A, sentito l'arbitro, considerata la particolare delicatezza del tema inerente i diritti personalissimi dell'uomo prima ancora che dell'atleta, verificata l'ammissibilità del ricorso ordinario, lo ACCOGLIE, e per l'effetto annulla la squalifica inflitta di 1 giornata".