Serie A: Sassuolo-Torino, le pagelle

Le pagelle di Sassuolo-Torino, terminata 0-0



SASSUOLO

Consigli 6 Viene chiamato poco in causa nel primo tempo. Buona la sua prestazione nel complesso.

Peluso 6 Il difensore, insieme ai compagni di reparto, gioca una partita discreta.

Acerbi 6.5 Nella prima frazione di gioco si rende protagonista in un paio di occasioni con delle copertura che salvano il risultato.

Lirola 6.5 Uno dei migliori con la maglia neroverde. Nel primo tempo è attento e nella ripresa si fa sempre trovare pronto. Letschert 6 Il giocatore colpisce la traversa a tempo scaduto ma viene fermato per posizioone di off-side. Buona la gara in fase difensiva.

Aquilani 6 Il centrocampista è il regista della formazione di casa. Ogni pallone passa prima dai suoi piedi.

Politano 5.5 L'esterno oggi non riesce a brillare. Si muove tanto in mezzo al campo ma non trova mai gli spazi per infilarsi.

Sensi 6 Uno dei più attivi sulle ripartenze neroverdi. Spesso però viene fermato dal centrocampo granata.

Matri s.v. In dieci minuti non riesce nemmeno a trovare gli spazi per rendersi pericolso.

Ragusa 5.5 L'attaccante oggi non riesce a dimostrare le sue ottime qualità. Combina poco o niente; può fare di più.

Berardi 5.5 Il numero 25 ritrova il campo dopo 4 mesi circa ma non riesce a combinare tanto se non un giallo nel finale.

Ricci 6 La punta prova a darsi da fare in fase d'attacco ma non sempre i suoi inserimenti vengono premiati.

Defrel 5 L'attaccante oggi è assente. Non si rende mai pericoloso dalle parti di Hart e viene poco chiamato in causa dai compagni.

All. Di Francesco 5.5 I suoi ragazzi non riescono mai a rendersi effettivamente pericolosi dalle parti di Hart. Brutto il gioco nel primo tempo, meglio nella ripresa ma c'è ancora tanto da fare.



TORINO

Hart 6 Nel primo tempo non deve fare grandi parate, a causa delle poche azioni del Sassuolo. Poca roba anche nella ripresa.

Barreca 5.5 Non riesce a farsi trovare sempre nella posizione giusta al momento giusto. Può fare di più.

Zappacosta 6 L'esterno arriva alla conclusione nel primo tempo ma non riesce a portare la sua solita spinta sulla corsia destra.

Moretti 6 E' costretto ad abbandonare il campo qualche minuto prima della fine per un problema muscolare. Gara attenta.

Castan s.v. Prende il posto dell'infortunato Moretti e lo rimpiazza per gli ultimi 10 minuti.

Rossettini 6 Il difensore si fa trovare pronto quando serve. Buona la sua gara.

Baselli 5.5 Gioca appena 10 minuti ma riesce comunque a prendersi una giallo per una condotta antisportiva.

Obi 6.5 E’ il cuore pulsante dei granata; tanta grinta e corsa e, quando può, si spinge anche in attacco.

Benassi 6.5 Uno dei migliori giocatori granata. Percorre la corsia a perdifiato e dai suoi piedi arrivano i cross più pericolosi.

Valdifiori 6 E' il perno della linea mediana granata. Fa da tramite tra la fase difensiva e quella offensiva.

Ljajic 5 Non sfrutta la sua enorme tecnica nel primo tempo. Il mister lo richiama in panchina dopo un'oretta di gioco.

Belotti 6.5 Nel primo tempo ha un paio di occasioni per gonfiare la rete ma gli manca sempre la mira. Sfiora il gol in rovesciata.

Iturbe 5 L'ex Roma gioca quasi una mezz'oretta ma non riesce a lasciare il segno; la sua velocità non viene sfruttata dai compagni.

Iago Falque 5.5 L'esterno non riesce mai a crearsi della spazi per poter bucare la difesa neroverde. Solo nella ripresa, su punizione, sfiora il gol.



I suoi ragazzi sono sicuramente più attivi degli avversari ma anche loro, sotto rete, non riescono mai a trovare l'imbucata giusta. Belotti è l'unico che ci si avvicina.