Serie A, Sassuolo-Palermo 4-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Palermo, terminata 4-1.

Finisce 4-1 il match tra Sassuolo e Palermo valido per la prima giornata di ritorno di Serie A , match andato in scena al Mapei Stadium e valido per la 20a giornata di campionato. Apre le marcature Quaison all 8', pareggia Matri al 15' e Ragusa ribalta al 24'. Nella ripresa arrivano le reti che chiudono il match con Matri al 66' e Politano al 83'. Sassuolo che si fa sotto a Genoa e Bologna.



Nel primo tempo entrambe le formazioni mettono in campo la grinta giusta. Non a caso, all'8' Quaison sigla 1-0, dopo la bella giocata di Nestorovski. Il Palermo aggredisce e gioca bene in attacco; la difesa di casa non riesce a fermarli. Al 15' arriva però il pareggio di Matri, su assist di Berardi. Al 24' è Ragusa che ribalta il risultato, scavalcando Posavec con un tocco morbido.



Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi, con le due formazioni che commettono molto più falli rispetto al primo tempo. Il Palermo quasi sparisce dal campo in favore di un Sassuolo agguerrito. E così, al 66' Matri, dopo un pasticcio della difesa rosanero, trova la sua personale doppietta e Politano, al 83', chiude il match con un preciso sinistro sull'assist di Defrel (entrambi appena entrati).





Sassuolo-Palermo 4-1

MARCATORI: 8' Quaison (P), 15' Matri (S), 24' Ragusa (S), 66' Matri (S), 83' Politano (S).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Peluso 5,5, Acerbi 5,5, Lirola 5,5, Letschert 6; Aquilani 6,5, Mazzitelli 6; Matri 7,5 (80' Duncan sv), Berardi 7 (76' Politano 6,5), Ricci 6,5 (65' Defrel 6,5), Ragusa 7.

A disp. Pomini, Pegolo, Antei, Terranova, Cannavaro, Adjapong, Sensi, Marin, Iemmello.

All. Eusebio Di Francesco 7.

PALERMO (3-4-2-1): Posavec 4,5; Vitiello 4,5 (46' Morganella 5) , Rispoli 6,5, Goldaniga 5, Gonzalez 5,5, Pezzella 5; Embalo 5,5 (60' Diamanti 6) , Quaison 6 (77' Balogh sv) , Bruno Henrique 6, Jajalo 6; Nestorovski 6,5.

A disp. , Marson, Fulignati, Aleesami, Gazzi, Chochev, Sallai, Trajkovski, Silva, Lo Faso.

All. Eugenio Corini 5.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 33' Quaison (P); 48' Mazzitelli (S); 70' Lirola (S); 73' Goldaniga (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 0, st 0