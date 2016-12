Serie A: Sampdoria-Udinese 0-0, le pagelle

Le pagelle di Sampdoria-Udinese, terminata 0-0.

SAMPDORIA

Puggioni 6 -Poco sollecitato, risulta attento in avvio sull'unica conclusione pericolosa di Zapata. Serata sonnacchiosa.

Sala 5.5 -Mai pungente in fase di spinta, spesso balbettante dietro. A sostanziale conferma di un andamento a scartamento ridotto.

Silvestre 6.5 -Il suo rientro coincide con una gara di grande solidità e di enorme sostanza. Veterano.

Pedro Pereira s.v. -Pochi scampoli. Ingiudicabile.

Skriniar 7 -Ottima prova. Sfiora il gol in avvio e mette la museruola a Zapata e compagni. Campione in erba.

Regini 5.5 -Meglio di altre volte dietro, sempre improponibile quando si tratta di spingere. Una fascia tarpata.

Praet 5 -Impatto tragicomico. Rischia di svegliare un'Udinese dormiente regalando un pallone nella propria trequarti. L'esatto opposto di quello che Giampaolo gli avrebbe chiesto.

Barreto 5.5 -Bene in fase di ripiegamento, male in fase di spinta. Fotografia di una serata in chiaroscuro.

Linetty 5.5 -Tanta corsa ma anche tanta, troppa confusione.

Torreira 7 -Unico neo di una gara gagliarda il pallone che spreca malamente calciando a lato al minuto 32'. Per il resto solito fosforo e regia mai banale in una mediana che è ormai il suo territorio di caccia naturale.

Bruno Fernandes 5.5 -Non incide sia per demeriti propri che altrui. Continuità, questa sconosciuta.

Quagliarella 5 -Inspiegabile come possa finire in campo una gara nella quale combina niente. Samir e Felipe lo surclassano sotto l'aspetto fisico lasciandogli pochissimi palloni giocabili. Sull'unica conclusione verso la porta è bravo Karnezis ma la prestazione resta incolore. Ingrigito.

Muriel 5.5 -Tanta buona volontà e grande abnegazione ma in 70' combina poco o nulla. Fumoso.

Schick 6.5 -Buon impatto, bei movimenti con o senza palla. Va vicinissimo al vantaggio su regalo di Thereau. Ma col passare dei minuti e la crescente confusione in campo si perde anche lui.



All.: Giampaolo 5.5 -Sbaglia formazione non dando fiducia a uno Schick in stato di grazia. La sua Samp risulta sterile negli ultimi venticinque metri e le colpe sono anche di un modulo che non prevede in alcun modo l'inserimento sugli esterni.



UDINESE

Karnezis 6 -Poco impegnato ma sempre nel vivo del match, chiude la porta sul velenoso diagonale di Quagliarella e poco altro. Imbattuto.

Felipe 6.5 - Zero fronzoli, tanta sostanza. In crescita.

Faraoni 6.5 -Al ritorno in campo da titolare dopo secoli trova un paio di imbucate niente male per De Paul e nel complesso non sfigura nonostante il comprensibile appannamento.

Samir 7 -Delneri se lo è inventato esterno sinistro di difesa e francamente pur fuori ruolo offre un contributo di enorme solidità. Granitico.

Danilo 6.5 -Conosce Muriel come le sue tasche e quando gli lascia lo spazio per far male i compagni di reparto sono reattivi nel tarparne le falle. Tutto facile.

Hallfredsson s.v. -Costretto a lasciare il campo agli albori del match. Ingiudicabile.

Badu 6 -Solito dinamismo ma poca propensione ad appoggiare la manovra in fase di attacco. Tirchio.

Evangelista s.v. -Pochi istanti prima del triplice fischio. Ingiudicabile.

De Paul 5.5 -Finché la gara e il campo lo consentono gioca sulle punte e sembra poter mettere in difficoltà Sala e compagni. Ma lentamente si perde fino all'inevitabile sostituzione.

Fofana 5.5 -Poco ispirato. Sbaglia una quantità industriale di palloni.

Kums 6.5 -Subentra ad Hallfredsson e non lo fa certo rimpiangere. Buon filtro e tanta "garra". Schermo.

Thereau 5.5 -Sbaglia tantissimo, difetta in lucidità e stranamente sbaglia prendendo scelte non da lui. Come quella che rischia di mandare in porta Schick nel finale. Ritorno sulla terra.

Zapata 6 -Sgomita e si sbatte nel tentativo di trovare spazi per sé o per i compagni. Scarsi risultati ma tanto impegno. Merita la sufficienza.

Matos 5 - Entra e non incide.





-Fosse per il risultato meriterebbe ampiamente la sufficienza. La sua Udinese è solida, generosa, attenta. Ma non riuscire mai a pungere contro una Samp pur sempre fragile resta una pecca non da poco. Sparagnino.