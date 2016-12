Serie A: Palermo-Pescara 1-1, le pagelle

Le pagelle di Palermo-Pescara, terminata 1-1



PALERMO

Posavec 6.5 - Inoperoso per quasi 90 minuti, compie una parata straordinaria all'ultimo minuto che salva il prezioso punto dei rosanero.

Rispoli 6.5 -Attentissimo sull'out di destra, strappa anche gli applausi del Barbera.

Goldaniga 6 -L'attacco del Pescara non lo impegna piu' di tanto, in compenso lui non fa alcun errore.

Gonzalez 6.5 -Si muove da leader della difesa contenendo facilmente l'attacco biancoazzurro e impostando spesso le azioni. Peccato per il giallo e il rigore.

Aleesami 5.5 -Si vede poco sia in fase propositiva che in copertura. Prova opaca.

Cionek 6 -Qualche pasticcio, ma per sua fortuna oggi il Pescara non punge.

Diamanti 6 -Sulla fascia i suoi crosso sono sempre pericolosi, purtroppo però deve abbandonare il campo troppo presto, lasciando il Palermo senza fantasia.

Gazzi 5.5 -Quando accelera fa bene, il problema è che accade di rado.

Bruno Henrique 5.5 -Prende il posto di Diamanti ma non riesce a crare gli stessi pericoli. Non è mai davvero pericoloso.

Chochev 6 -Entra nel finale ma non incide.

Jajalo 6.5 -E' lui che in mezzo al campo porta la palla e prova ad alzare i ritmi. Ci riesce solo qualche volta.

Quaison 6.5 -Il più attivo dei rosanero. Lo cercano spesso i compagni e segna il gol del momentaneo vantaggio.

Trajkovski s.v. -Entra per alzare il muro finale, purtroppo non basta per evitare il pareggio del Pescara.

Nestorovski 6.5 -Passa la partita a fare a spallate facendo un gran lavoro di sacrificio per tutta la squadra.



Allenatore

Corini 6 - Il suo Palermo non brilla ma fa meglio degli avversari. I 3 punti non sarebbero stati un furto.



PESCARA

Bizzarri 6 -Nessuna parata decisiva e sul gol non può nulla.

Biraghi 6.5 -Sulla fascia spinge molto e il Palermo fa fatica a contenerlo. Tra i migliori dei suoi.

Zuparic s.v. - Praticamente invisibile.

Zampano 5.5 -Si vede poco e non partecipa alla manovra. Non la sua giornata migliore.

Campagnaro 6.5 -E' lui che tiene in piedi la difesa del Pescara anche se perde Quaison in occasione del gol. Un'ottima partita sporcata da un episodio decisivo.

Fornasier 6 - Dietro fa le barricate e si danna l'anima per chiudere ogni spazio.

Gyomber 6 - L'attacco del Palermo non lo mette particolarmente a dura prova. Fa il suo dovere ma nulla di piu'.

Benali 6 -I compagni cominciano sempre da lui per ripartire e per questo tocca un sacco di palloni. Commette però qualche errore di troppo.

Bruno 5.5 -Prestazione opaca. Oddo lo toglie a metà della ripresa per dare una scossa alla squadra.

Cristante s.v. -L'ex di turno non fa cambiare ritmo alla partita e si lascia andare a qualche scorrettezza di troppo.

Brugman s.v. -Entra nella ripresa per smuovere la situazione ma non ci riesce. Presenza evanescente.

Memushaj 5.5 -I compagni lo cercano spesso ma oggi non sembra in una gran giornata. Poche le idee e nessun pallone particolarmente illuminante.

Caprari 6 -Corre, si muove e ci prova, ma è fondamentalmente innocuo. Comunque il più attivo del Pescara.

Pettinari 6 -Si muove molto e cerca il pallone, ma si ritrova spesso isolato là davanti.



Allenatore

Oddo 5.5 - Un Pescara con poche idee che si accende solo nel finale. Un punto prezioso e un po' fortunato.