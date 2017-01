Serie A: rischio Sampdoria per il Napoli

Il Napoli è la prima big della serie A a scendere in campo nel 2017: stasera allo stadio San Paolo alle 20.45 la squadra di Sarri ospita la Sampdoria nella 19esima giornata. Gli azzurri, con l'emergenza in difesa viste le assenze di Albiol, Koulibaly e Ghoulam, puntano alla vittoria per agganciare la Roma al secondo posto mentre i blucerchiati, a 23 punti con Genoa e Cagliari, proveranno a strappare un successo che manca da tre turni.



Il Napoli si presenta alla prima gara del 2017 dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Fiorentina prima di Natale: durante la sosta il tecnico Sarri ha avuto il bomber che voleva, Leonardo Pavoletti, ma l'ex Genoa sarà soltanto in panchina dato che viene da un infortunio. Il problema più grosso per gli azzurri riguarda la difesa dato che Albiol è squalificato, Koulibaly e Ghoulam sono in Coppa d'Africa mentre Hysaj e Chiriches sono stati recuperati all'ultimo: l'albanese e il romeno comporranno il pacchetto arretrato con Tonelli e Strinic. In avanti il confermatissimo Mertens con Callejon e Insigne.





La Sampdoria non vince da tre turni e si presenterà al San Paolo senza alcuna pressione. Non sarà però facile per i blucerchiati strappare il successo al San Paolo visto che i liguri devono fare i conti con un tabù che dura dal 19 aprile quando vinsero per l'ultima volta in Campania.