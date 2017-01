Serie A: Napoli-Sampdoria, le pagelle

Le pagelle di Napoli-Sampdoria, terminata 2-1



NAPOLI



Reina 6.5 Almeno due ottimi interventi per lo spagnolo quest'oggi.

Hysaj 5.5 Sfortunato nell'occasione dell'autorete. Dalla sua parte galoppa un Regini in forma strepitosa, che lo mette in costante apprensione.

Strinic 6.5 Lasciato sul posto da Schick in occasione del vantaggio, ma nel finale serve un assist geniale a Tonelli.

Tonelli 6.5 Prima partita da titolare in azzurro e gol vittoria all'ultimo secondo. Meglio di così...

Chiriches 6 Deve fare i conti con un cliente scomodo come Schick (e Muriel nella ripresa), ma lo contiene bene.

Jorginho 5.5 Le geometrie sono sempre buone, ma Sarri lo toglie per provare la disperata rimonta. Mossa azzeccata.

Hamsik 6 Primo tempo completamente in ombra. Nella ripresa sale di ritmo, come tutto il Napoli.

Allan 5.5 - Non brilla

Zielinski 6 Entra e scuote i suoi.

Mertens 6.5 Ci prova in tutti i modi, ma la palla non vuole entrare. Dopo otto gol in tre partite rimane a bocca asciutta.

Callejon 6.5 Un assist concretizzato da Gabbiadini e almeno altri due vanificati da Mertens. Prova di qualità e sacrificio.

Insigne 6 Qualche buon pallone in profondità ma pochi dribbling riusciti. Prestazione nel complesso sufficiente.

Gabbiadini 6.5 Entra e trova subito il gol del momentaneo pareggio.



All. Sarri 6 Vittoria all'ultimo respiro dopo tanta sofferenza e un bruttissimo primo tempo. Ci pensa proprio Tonelli, suo pupillo alla prima da titolare, a togliere le castagne dal fuoco.



SAMPDORIA



Puggioni 6.5 Tiene in piedi i suoi fino all'ultimo secondo di gara con interventi miracolosi.

Dodò 6 Mette minuti nelle gambe dopo tanta panchina.

Silvestre 6 Viene espulso da Di Bello per un presunto fallo di disturbo su Reina, ma nell'occasione non sembravano esserci gli estremi per il secondo giallo.

Pedro Pereira 6.5 Dalle sue parti agisce Insigne, ma il giovane classe '98 lo contiene bene e si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Skriniar 6 La sua confidenza con i movimenti difensivi di Giampaolo cresce di partita in partita.

Regini 6.5 E' in forma strepitosa e si vede. Tante galoppate in avanti e ottime sovrapposizioni.

Praet 5.5 Tanta corsa ma poca lucidità. Il giovane belga sembra ancora avulso dalla manovra blucerchiata.

Barreto 6 Qualche tentativo dalla distanza e tanti km percorsi. Sufficienza piena per il paraguagio.

Linetty 6 Solo pochi minuti di gara per lui.

Torreira 6 Buone geometrie e buoni recuperi. Nel finale però, va in apnea sotto l'assedio partenopeo.

Alvarez 6 Nel primo tempo spaventa Reina con una punizione a fil di palo. Nella ripresa si spegne.

Quagliarella 5.5 Mai in partita. Sostituito da Giampaolo ad inizio ripresa.

Muriel 6.5 Entra e dispensa giocate d'alta classe. Questa Samp non può rinunciare al suo talento.

Schick 6.5 Il giovane classe '96 mette in crisi la retroguardia partenopea con i suoi continui movimenti. Propizia la rete del gol con un'accelerazione pazzesca a bruciare Strinic.



La sua squadra è perfetta nel primo tempo, si sgretola con troppa fragilità nella ripresa dopo il rosso a Silvestre.