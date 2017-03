"La sfida con la Juventus? Siamo pronti, stiamo bene e sarà una bella sfida. Vogliamo vincere per poi pensare di arrivare il più in alto possibile in classifica". Procede alla rovescia il conto alla rovescia verso il big match di domenica sera al San Paolo tra Napoli e Juventus e i Piotr Zielinski inizia ad avvertire la tensione: "Sentiamo molto questa sfida - ammette il centrocampista polacco a Premium Sport -. Partite come queste sono le più importanti, per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo i tre punti anche per loro. Se dovessimo vincere ci avvicineremmo in classifica e sicuramente si riaprirebbe il campionato. Dobbiamo giocare come sappiamo, siamo un grande gruppo con giocatori fortissimi e dobbiamo crederci".



si sta rivelando una pedina molto importante nel gioco di. Le richieste sul mercato per lui non mancano, ma il diretto interessato assicura: "Sto benissimo a, non ho voglia di muovermi. Siamo un grande gruppo, abbiamo dei tifosi fantastici e non c'è nessun problema. Il mister? Meritava lae sono molto contento che l'abbia vinto. Io aspetto la fine della stagione per fare un bilancio: per il momento sto bene, voglio continuare così ma so che posso ancora dare tanto per questa squadra".