Il Napoli si gode il miglior tridente della Serie A

Nella passata stagione il Napoli di Maurizio Sarri aveva chiuso il proprio campionato al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus e con il secondo miglior attacco del torneo, dietro quello della Roma. Grandissimo merito per gli 80 gol segnati dalla squadra partenopea, ovviamente, andava attribuito a Gonzalo Higuain, autore di una stagione irripetibile condita dalla bellezza di 36 gol. Nonostante la partenza di un fuoriclasse assoluto come il 'Pipita', però, l'attacco di Maurizio Sarri non ha avvertito nessuna crisi e, anzi, ha addirittura migliorato i propri numeri. Ad una giornata dalla fine del campionato, infatti, il Napoli ha già segnato 86 gol, 6 in più di quelli messi a segno un anno fa.





La partenza di un accentratore del gioco come l'argentino ha liberato ulteriormente la fantasia del tecnico toscano che ha saputo ridisegnare la propria squadra, rendendola una perfetta macchina da gol. Il tridente formato daè, ad oggi, il più prolifico in Italia con 54 reti all'attivo. Nessuno ha segnato di più in campionato: lasi avvicina soltanto, il trio formato daè distante 15 reti. I tre, da soli, hanno segnato più di tutto ile di altre 11 squadre di. Il miglior marcatore degli azzurri è il belgache ha già messo a segno 25 gol, seguito dai 16 di. Sono 'solo' 13, invece, le reti diche, però, ha già praticamente raddoppiato il bottino della scorsa stagione (7 reti) e quasi eguagliato il record del suo primo anno in azzurro (15 gol).