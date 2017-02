Sarri è pronto per super sfida di Madrid tra Napoli e Real, valida per l'andata degli ottavi di Champions League. "Dovremo avere la faccia più tosta possibile, dovremo avere la follia di giocare qui il nostro calcio, contro la squadra più forte del mondo. Per noi è importante arrivare a vedere a che punto siamo nei confronti delle squadre top a livello mondiale", ha detto il tecnico alla vigilia.

Sulla formazione ha semplicemente detto: "Sarà quella che ritengo la più offensiva possibile e che, allo stesso tempo, mi garantisca anche di poter difendere bene. Non è cambiando due uomini che possiamo diventare una squadra capace di abbassarsi e contenere la furia del Real". Poi una battuta su Maradona: "Spero che abbia il tempo d'incontrarci e dire due parole alla squadra. Trovarsi di fronte una leggenda che ti parla, che ha fiducia in te, che ti dice che puoi fare una buona partita, è benzina".

Infine Sarri parla con soddisfazione del percorso fatto fino ad arrivare a guidare il Napoli col Real Madrid: "Per me è gratificante aver fatto una carriera lunga, partendo dal basso ed essere arrivato fin qui: è stato formativo. E poi, in certe categorie, vedi di tutto e di più: quindi, o cresci o muori. Penso che sia un percorso che, generalizzando, dovrebbe essere fatto da tutti. Poi ci sono le grandi eccezioni: per esempio Guardiola, il più grande allenatore attuale".