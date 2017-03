Il Napoli è pronto ad ospitare il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League del San Paolo. Per l'occasione il tecnico Maurizio Sarri rompe il silenzio stampa e, viste le rigide normative dell'Uefa, interviene in conferenza stampa tornando sul suo incontro con il presidente De Laurentiis avvenuto nel post-match dell'Olimpico di Roma: "Col presidente abbiamo parlato mezz'ora, 28 minuti di cinema. Ho buttato giù un paio di sceneggiature e spero mi faccia fare un film. Di calcio abbiamo parlato 30 secondi, non abbiamo accennato nemmeno al match di Roma, si è parlato di situazioni futuribili. Non vedo mancanza di convergenza sugli obiettivi".

Concentrandosi poi sul match contro le Merengues, il tecnico del Napoli prosegue: "La pressione dev'essere tutta sul Real, i più forti e ricchi al mondo sono loro e devono passare il turno - chiarisce - Noi però abbiamo la tifoseria campione del mondo, domani lo vedrà tutta Europa e sarà un ambiente difficile. La partita sarà quasi impossibile, segnano da 46 partite, ma potremmo fargli girare leggermente i cog...i".

Sarri indica quindi la ricetta per provare ad infastidire i campioni d'Europa in carica: "Per le qualità tecniche e fisiche che hanno sarà difficile, nel mondo hanno segnato più goal di testa. L'aspetto più importante sarà la fase difensiva concedendo il meno possibile, le loro doti offensive anche in un singolo momento possono venir fuori, dovremo contenerli il più a lungo possibile. In attacco possiamo avere le nostre chances, ma si parte 2 goal sotto. In questo tipo di gare non serve pensare a quante possibilità hai, devi sfruttare le poche che si vengono a creare, anche col 3% dobbiamo giocarcela sapendo che è dura".

Soffermandosi poi sui singoli, Sarri tranquillizza tutti sulla presenza di Mertens, uscito anzitempo dalla gara dell'Olimpico: "Sembra essere stato un inizio di crampi, nessun problema particolare, poi è ovvio che tutti andranno valutati tra oggi e domani. Una serie di partite così importanti e ravvicinate non le avevo mai viste. Dries comunque non è uscito per un problema muscolare".