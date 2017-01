Intervistato da Premium Sport, il portiere del Napoli Pepe Reina ha pochi dubbi nel commentare l'episodio dell'espulsione di Silvestre, che ha lasciato la Sampdoria in dieci uomini a inizio ripresa con i blucerchiati in vantaggio 1-0: "La situazione mi sembra cristallina - dichiara l'estremo difensore spagnolo ex Liverpool -. Lui ostacola il mio rinvio quindi è fallo e ammonizione. Ostacolare è già fallo, io ho sentito un contatto, poi giudicate voi se è giusto il giallo. Con la gamba destra mi tocca, è netto il fallo".

Intanto il tecnico dei partenopei Maurizio Sarri replica al presidente della Samp, Maurizio Ferrero, che ha parlato di partita falsata: "Dell'arbitraggio non siamo contenti neanche noi. Il recupero di cinque minuti mi è sembrato il minimo visto l'atteggiamento di alcuni loro giocatori, come il loro portiere. Poi c'è stata una situazione in area dubbia su Callejon e forse un fallo da rosso su Mertens. Capisco le proteste della Samp, Silvestre forse non ha toccato Reina ma è partito per intralciare il rinvio e questo ha ingannato l'arbitro".