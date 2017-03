Napoli: Reina in dubbio per la Juventus

Il Napoli trema in vista della doppia sfida contro la Juventus al San Paolo di campionato e Coppa Italia del 2 e 5 aprile perchè rischia di non avere tra i pali Pepe Reina, infortunatosi con la nazionale spagnola e già tornato in Italia per sottoporsi ai test strumentali di rito. "Gli esami clinici hanno rilevato una elongazione del muscolo soleo destro", fa sapere il Napoli con una nota ufficiale su Twitter.

Fortunatamente non ci sono lesioni e c'è un cauto ottimismo sul recupero del portiere anche se soltanto dopo gli esami di mercoledì prossimo si potrà stabilire con più certezza se Reina potrà o no essere a disposizione di Maurizio Sarri per le gare coi bianconeri. Chi è pronto per giocare e sta riacquistando la forma migliore è Arek Milik anche se le grandi prestazioni di Dries Mertens lo stanno costringendo in panchina, nonostante un inizio di stagione folgorante prima del grave infortunio.

"Sto migliorando settimana dopo settimana. L'infortunio è alle spalle, anche se all'inizio non è stato semplice: avevo bisogno di parecchio tempo per ritrovare la condizione. Mi servono ancora un paio di settimane per essere al top, ma sono certo di poter tornare come prima dell'infortunio. Sarri? Sono giovane e impaziente, ma capisco che per l'allenatore non è facile cambiare. Mertens sta giocando alla grande nella mia posizione. Per adesso accetto la situazione", le sue parole al quotidiano polacco 'Przeglad Sportowy'.