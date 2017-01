Napoli-Real Madrid, caos biglietti: server in tilt e lunghe file nei punti vendita

I tifosi del Napoli che questa mattina si sono radunati presso varie ricevitorie della città campana con l'obiettivo di acquistare i biglietti della sfida di Champions League contro il Real Madrid del prossimo 7 marzo al San Paolo hanno trovato una spiacevole sorpresa ad attenderli. Dopo la prevendita di 3mila tagliandi di Tribuna, esauriti in 20 minuti lo scorso 29 dicembre oggi è la volta dei ticket di Curve (50 euro) e Distinti (100 euro). I fan si sono presentati di buonora davanti ai punti vendita autorizzati ma, nella maggiore dei casi, sono andati incontro a gravi disagi.

I proprietari delle ricevitorie segnalano infatti guasti continui ai server che risultano essere in tilt per l'eccessiva richiesta. I tifosi in coda hanno trovato alcuni negozi chiusi e si teme che dietro questa strategia ci sia il fenomeno della rivendita di biglietti a prezzo maggiorato (bagarinaggio online). La società, attraverso la radio ufficiale Kiss Kiss, ha però precisato: "Il Calcio Napoli comunica che non c'è nessun blocco sulla vendita dei biglietti, che sta proseguendo regolarmente, senza alcuno stop da parte dei circuiti abituali. Sono già stati venduti oltre 14mila biglietti".