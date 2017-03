Napoli-Mertens, rinnovo difficile: sarà addio a giugno?

Dopo avere perso Gonzalo Higuain la scorsa estate, il Napoli rischia anche quest'anno di doversi privare di uno dei suoi giocatori più forti. Dries Mertens, assoluto protagonista quest'anno nello scacchiere di Sarri e reinventatosi prima punta dopo l'infortunio di Milik, ha il contratto in scadenza nel 2018 ma fatica a trovare un accordo con la società partenopea per il rinnovo.



Il belga chiede undi 3 milioni di euro, il club per il momento non intende andare oltre i 2 milioni e mezzo e vorrebbe inserire nel contratto unavalida solo per l'estero del valore di. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo scontro tra le parti si starebbe concentrando anche su quest'ultimo aspetto: l'entourage di, infatti, riterrebbe la clausola troppo alta anche in virtù del fatto che, il prossimo 6 maggio, l'attaccante compirà 30 anni.In questo scenario il divorzio a giugno tra Mertens e il Napoli non sembra quindi un'ipotesi così remota. Le offerte per il giocatore, protagonista finora di una stagione strepitosa con, non mancano di certo. In Italia la società più interessata sembra, intenzionata a rinforzare la squadra con l'acquisto di due o tre top player. Ma anche Oltremanica non si sta certo con le mani in mano: ilsarebbe pronto a offrire aun ingaggio di quattro milioni di euro netti a stagione.