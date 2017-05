Il Napoli torna con una vittoria dalla trasferta di San Siro. La rete di Callejon (su errore di Nagatomo) permette ai ragazzi di Sarri di portarsi a solo una lunghezza di distanza dal secondo posto della Roma, sconfitta 3-1 nel derby dalla Lazio. I partenopei sono concentrati sul presente ma devono anche guardare al futuro con la spinosa situazione legata al rinnovo di Dries Mertens. Il belga, intervenuto ai microfoni del portale olandese 'elfvoetbal.nl', lascia aperte tutte le porte: "Certo che penso al mio futuro, - spiega - ma per ora non posso dire nulla. Vedremo...".

Dopo l'addio di Higuain, Mertens è diventato il punto di riferimento dell'attacco del Napoli siglando fino a questo momento 22 reti in campionato (28 in stagione): "Mi sento perfettamente a mio agio nel ruolo di 'falso nove', non bisogna essere per forza fisici per giocare in quel ruolo con il nostro sistema di gioco". Piuttosto che parlare del suo futuro, il belga preferisce pensare alla sfida a distanza con la Roma per la seconda piazza che varrebbe l'accesso diretto alla Champions League: "Siamo alla fine della stagione, e le squadre sono stanche e può capitare che si lascino punti per strada. Questo non vale solo per noi, - conclude - ma anche per la Roma. Per questo sono fiducioso per il finale di campionato".