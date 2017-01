Napoli: Maradona a Castel Volturno, l'incontro con Sarri. Video

Diego Armnando Maradona, in Italia ormai da qualche giorno, si è presentato oggi nella sede d'allenamento del Napoli a Castel Volturno. Il Pibe de Oro ha voluto incontrare di persona la squadra e, soprattutto, il tecnico Maurizio Sarri. Tra i due c'è stato un abbraccio amichevole: sono ormai lontanissimi i tempi in cui l'argentino storceva il naso per l'arrivo dell'allenatore ex Empoli sulla panchina del suo Napoli.

Maradona si è fatto una foto con la squadra sul campo, ha fatto visita agli spogliatoi, e ha poi accettato l'invito a seguire la squadra a Madrid per la sfida di Champions col Real, il 15 febbraio: "Diego ci ha detto che ha accettato l'invito del Presidente De Laurentiis e verrà a Madrid con noi", twitta la società.

A qualche ora di distanza sono arrivate le parole dello stesso Diego, rilasciate attraverso un lungo post su Facebook: "Oggi mi sono sentito di nuovo un giocatore del Napoli. Io rispetto molto Sarri che sta facendo un buonissimo lavoro. Volevo salutarlo da vicino e parlare un po' con lui e dirgli che sarò a Madrid per tifare Napoli. Milik? Speriamo che recuperi il prima possibile così il Napoli sarà ancora più forte".