Lorenzo Insigne giura amore eterno al Napoli. L'attaccante azzurro è stato uno dei grandi protagonisti della stagione della formazione partenopea e si è detto sicuro che la distanza con la Juventus non sia così ampia: "Non penso manchi tanto per lo scudetto, perché quest’anno siamo andati vicini a fare una grande impresa - spiega il classe 1991 in una intervista a 'Il Corriere dello Sport' -. Non siamo arrivati né secondi né primi, però abbiamo finito bene il campionato e quest’anno ripartiamo da una grande base. La cosa importante è che fino ad ora non è andato via nessuno e spero che rimarremo tutti per fare un grande campionato".

Per Insigne potrebbe profilarsi una carriera alla Francesco Totti: "Lo spero perché ho sempre desiderato indossare questa maglia per tutta la vita - prosegue il napoletano -. Poi si sa che non dipende solo dal calciatore, ma dalla società. Io per ora ho rinnovato un contratto di cinque anni con il Napoli, sto bene così, penso a giocare nel modo migliore il prossimo campionato. Il mio desiderio è rimanere più a lungo possibile nella squadra dove mi sono formato e per la quale il mio cuore palpita".

Una chiosa finale sul rapporto con Gonzalo Higuain, l'attaccante che un anno fa ha sposato la causa della Juventus dopo aver indossato la maglia del Napoli: "Ci sentiamo ogni tanto però non è che prima avessimo un grande rapporto - conclude Insigne -. Perché io essendo di Napoli e avendo qui anche la famiglia e gli amici, non frequento tanto i compagni. Non me lo aspettavo così forte, mi ha impressionato. Mi sono ricreduto perché è un grande attaccante e sono contento di aver giocato anche con lui".