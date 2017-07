"La parola Scudetto non deve essere più un tabù, per il Napoli. E non mi preoccupa che i giocatori ne parlino". Si apre così la lunga intervista rilasciata dal presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, a La Repubblica. "Sulla carta questo è il mio Napoli più forte. Abbiamo tutte le carte in regola per lottare per il primo posto e saremo più competitivi dello scorso anno, grazie alla simbiosi tra Sarri e la squadra".

Testa alta e schiena dritta, dunque, per De Laurentiis che non si nasconde e punta dritto allo scudetto esaltando le doti di Sarri: "Diverte molto la gente: per questo ce lo invidiano tutti. Ricordo quando perdemmo 4-2 contro il suo Empoli: fu un colpo di fulmine. Da quella sera cominciai a studiarlo e sono fiero di aver puntato su di lui".

AdL si sofferma poi a parlare delle riforme che attuerebbe nel mondo del calcio: "La formula delle Coppe andrebbe cambiata. Dovremmo giocare tutti contro tutti, organizzandole come se fossero un campionato. VAR? Non sappiamo se funzionerà. Mi auguro che a decidere sia sempre l’arbitro, altrimenti ci saranno tante di quelle polemiche che Tavecchio dovrà scappare in Australia".

Infine una battuta su Gonzalo Higuain che, nei giorni scorsi, ha reclamato dal Napoli vecchie pendenze: "Ha scelto la Juve, principale rivale del Napoli. I tifosi si sono sentiti traditi e il resto è stata una conseguenza inevitabile".