Napoli: Meret in pole per la porta

"Il Napoli, per me uomo di cinema, è un film meraviglioso che ho appena cominciato a realizzare. Non lo venderei a nessuna cifra". Aurelio De Laurentiis parla così al 'Corriere dello Sport', è legatissimo al suo club e punta a crescere ancora, per questo non cederà nessuno dei suoi gioielli: "Nessuno dei titolari andrà via. Siamo impegnatissimi in vista della prossima stagione. L'altro ieri ho parlato al telefono con Sarri, fra me e lui non esiste alcun problema".

I partenopei si stanno muovendo con calma e attenzione sul mercato, anche se è in arrivo il primo colpo, il talento mancino franco-algerino Ounas dal Bordeaux: "Verrà, dovrebbe, lunedì per le visite mediche: il ponte lungo di Roma ci ha spinto a posticipare il suo arrivo. Sono molto contento del suo acquisto". Mentre sulla voce riguardante Mario Rui il presidente del Napoli glissa: "I nostri giocatori devono essere rapidi e fare tutto in velocità. Giocheremo sempre all’attacco. Sulla fase difensiva accenderemo un cero a San Gennaro".

Da valutare il discorso riguardante la porta anche se De Laurentiis conferma Pepe Reina e apre all'arrivo dell'argentino Rulli dalla Real Sociedad: "Ha un altro anno di contratto e vuole rimanere con noi, pure a scadenza. Ma presto parlerò anche con lui, fermo restando che ci stiamo guardando intorno per il futuro. Di Rulli, il numero uno argentino che gioca in Spagna, mi dicono che sia bravo con i piedi e potrebbe dunque fare al caso nostro".