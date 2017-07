Aurelio De Laurentiis lo dice forte e chiaro, in barba alla scaramanzia. "Non abbiamo venduto nessuno, anzi, abbiamo comprato giocatori e quindi è l'anno buono, auguriamocelo", assicura il presidente del club partenopeo ai microfoni di 'Premium Sport'. Dopo la seconda amichevole estiva, vinta dagli azzurri con un rotondo 7-0 contro Trento, De Laurentiis suona la carica dal ritiro di Dimaro, dispensando complimenti anche per Maurizio Sarri, l'uomo giusto per riportare il Napoli al successo: "Sarri è un maestro di vita per tutti i calciatori che sono felicissimi di continuare a lavorare con lui, per lui, il Napoli e i tifosi", le sue parole.

Rispetto alle dirette concorrenti per lo scudetto, il Napoli non ha ceduto alcun giocatore e, anzi, il mercato ha portato in dote qualche rinforzo: "Non abbiamo ceduto nessuno e ci siamo rinforzati - precisa De Laurentiis -. Per quanto riguarda 'Mister X', si tratta di uno o due giocatori da tenere dove sono oggi per poterli poi fare venire a giugno". L'ottimo mercato del Milan non sorprende il presidente del Napoli, che raccoglie la sfida: "Mi fa molto piacere, i campionati devono essere di livello. Io ho sempre sostenuto che le teste di serie sono circa sei società. Gli altri, con tutto il rispetto, sono degli sparring partner".