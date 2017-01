In una lunga intervista rilasciata a Maurizio Costanzo su Canale 5, Diego Armando Maradona torna a parlare di Maurito Icardi con un attacco mirato e deciso: "E' un traditore. Uno non può portarti a cena a casa e dopo ti sposi la moglie dell'amico. Sarà un grandissimo giocatore, non dico no, ma quello che ha fatto a Maxi Lopez è da traditore e questo nel calcio e nella vita si paga. So che è capitano dell'Inter e a volte fa gol ma non è neanche Batistuta. Batistuta fa dieci Icardi".

Il Pibe de Oro parla anche del suo passato più buio: "L'errore più grande della mia vita è stato assumere droga, la presi per la prima volta a Barcellona. Se avessi continuato sarei già morto, ho smesso a 43 anni. Ora quando mi alzo la mattina posso stare felicemente con i miei figli".

Maradona si concentra poi sul rapporto d'amore con la 'sua' Napoli: "Mi è rimasta nel cuore, mi ha dato la possibilità di giocare nuovamente a calcio a grande livello. Venivo da un Barcellona strepitoso e con il Napoli riuscimmo a competere con le squadre del nord".