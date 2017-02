Gabbiadini: addio al Napoli e non saluta Sarri

E' un addio amaro e forse con qualche rimpianto quello di Manolo Gabbiadini al Napoli: l'attaccante bergamasco passa al Southampton in Premier League e chiude la sua esperienza partenopea con un messaggio sui social network. Saluta tutti tranne Maurizio Sarri, nemmeno citato, il tecnico che non ha mai dimostrato di voler puntare su di lui: "Grazie Napoli. Grazie al Presidente, alla Società, a Benitez, Bigon, Giuntoli, a tutti i componenti dello staff e i compagni".

Ovviamente un ringraziamento ai tifosi: "Grazie ai tifosi napoletani, unici e meravigliosi, per i tantissimi messaggi che mi state inviando sui profili social, prometto che proverò a leggerli tutti. Grazie per aver sempre fatto sentire la mia famiglia a casa e per avergli donato il vostro cuore". Infine Gabbiadini chiude il suo messaggio con una replica a chi lo ha sempre criticato "etichettandomi come un calciatore con poca personalità e carisma, incapace di reggere le pressioni della grande piazza e del grande club": "Nel calcio i numeri sono tutto e fotografano la realtà dei fatti, con la maglia azzurra ho realizzato 25 reti in 3119 minuti, un gol ogni 124 minuti".