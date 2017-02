Maradona, San Valentino in vasca con Rocìo

San Valentino coi suoi due grandi amori per Diego Armando Maradona, il Napoli e la giovane fidanzata Rocìo Oliva. La ragazza ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram in cui è col 'Pibe' nella vasca idromassaggio della spa dell'hotel di Madrid dove alloggia anche la squadra di Sarri, impegnata mercoledì sera contro il Real nell'andata degli ottavi di Champions League.

Maradona ha voluto stare vicino alla sua ex squadra in un momento così importante ma allo stesso tempo non poteva non festeggiare la festa degli innamorati con la sua Rocìo che sul popolare social network ha scritto: "Ti amo amore mio!". Sempre su Instagram la bionda fidanzata di Maradona ha postato una foto, prima di partire da Buenos Aires alla volta di Madrid, con scritto: "Andiamo a vedere vincere il Napoli!".