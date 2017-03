Antonio Di Natale sta vivendo la prima stagione lontano dal calcio giocato. Nella sua lunga e brillante carriera ricca di gol è mancato l'approdo al Napoli, squadra della sua città natale: "Sono napoletano e amo Napoli, ma quella maglietta per me era troppo pesante e avevo paura di non fare ciò che invece ho fatto, ma sono un grande tifoso del Napoli".

Di Natale, da calciatore, ha disertato sei degli ultimi sette incontri tra l'Udinese e il Napoli giocati al San Paolo. A svelare il motivo di questa particolare scelta ci pensa lo stesso Totò in un'intervista rilasciata a Radio CRC: "Fare gol a Napoli era come segnare a mio fratello ed è per questo era meglio evitare". Nella squadra partenopea un giocatore in particolare può essere accostato a Di Natale: "Il mio erede può essere Insigne, deve solo trovare la via del gol con più continuità. E' cresciuto e quest’anno sta vedendo anche di più la porta. Sta dimostrando di essere un grande giocatore per il Napoli e credo che se Ventura gli darà la possibilità, farà bene anche in Nazionale".

Di Natale ha indossato in Serie A solo le maglie di Empoli e Udinese ma nessun rimpianto per il mancato approdo in una big: "Grazie all'Udinese ho disputato 2 Mondiali e un Europeo, ho giocato la Champions e non credo che potessi chiedere di più. Forse in un'altra squadra avrei potuto vincere di più, ma ho scelto Udine anche perché la mia famiglia stava bene".