Caos a Napoli: è scontro tra De Laurentiis e Reina

Scoppia una bufera in casa Napoli ed è rottura totale tra il portiere Pepe Reina e il presidente Aurelio De Laurentiis. La scintilla c'è stata alla cena di fine stagione del club col presidente che si è avvicinato a Yolanda Ruiz, moglie del portiere e le ha detto, alludendo a presunte 'distrazioni' extra campo del marito: "Va controllato questo ragazzo". Una battuta che Yolanda non ha gradito e che l'ha spinta a lasciare la serata.

"È una battuta Pepe, solo una battuta", ha provato a ricucire De Laurentiis, ma ormai il danno era fatto. Reina ha proseguito la cena ma poche ora dopo ha postato una frase su Twitter e non è difficile immaginare il destinatario: "La vera eleganza è restare indifferenti di fronte a gente che vale poco". Anche la signora Ruiz ci ha dato dentro su Instagram: "Quando chi comanda perde la vergogna, chi obbedisce perde il rispetto". Una frase che ha avuto il consenso di Marta Ponsati, moglie di Callejon: "Lo hai inchiodato".

Questo episodio rischia di aver chiuso definitivamente il rapporto trae il, anche perchè non molto tempo fa lo stessoaveva detto chiaramente di cercare un portiere "di 27-28 anni al massimo, per garantirsi i prossimi 10 anni. Dobbiamo pensare anche al futuro". Quindi, via al toto portiere per il: si va da polacchial brasilianopassando per il giovaneal tedesco