Verso Juventus-Milan: c'è ottimismo per Suso

Venerdì sera allo Stadium va in scena il big match tra Juventus e Milan, una sfida da cui i rossoneri sperano di strappare almeno un punto per mantenere vive le speranze di Europa League. Per farlo la squadra di Vincenzo Montella confida nel recupero di Suso, uscito all'inizio della gara di sabato sera col Chievo per un affaticamento al flessore e rimasto a riposo negli ultimi giorni. Da Milanello filtra ottimismo ma bisognerà attendere i prossimi giorni.

Il mancino ex Liverpool è una pedina fondamentale, è imprescindibile per la sua capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e produrre pericoli per gli avversari, sia in prima persona, sia con gli assist per i compagni. Non dovesse recuperare Suso, che sta anche discutendo il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019, Montella punterebbe su Ocampos nel tridente coi confermati Bacca e Deulofeu.