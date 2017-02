Tegola Milan: lesione al flessore per Romagnoli

Una vittoria sofferta ottenuta in 9 contro 11 al termine di una gara epica. Il Milan torna dal Dall'Ara di Bologna con tre punti in tasca ma con un'autentica emergenza soprattutto in difesa. Per il match con la Lazio, oltre agli squalificati Kucka e Paletta, Vincenzo Montella deve fare a meno anche di Alessio Romagnoli, uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare.

Oggi è arrivato il verdetto degli esami a cui si è sottoposto il giocatore ex Sampdoria e non sono certo positivi: "AC Milan comunica che Alessio Romagnoli si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra". Nel comunicato del club rossonero non vengono segnalati i tempi di recupero che restano dunque incerti. Romagnoli starà fuori almeno due settimane e salterà quindi le sfide con i biancocelesti, la Fiorentina e il Sassuolo. Se la prognosi dovesse rivelarsi di circa un mese allora rischia di essere assente anche per i match con Chievo e Juventus.