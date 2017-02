Il Milan non molla mai fino al fischio finale e riesce a strappare il pareggio per 1-1 all'Olimpico contro la Lazio in virtù del gol di Suso all'85', la quarta rete delle ultime otto arrivata dopo l'85'. Lo spagnolo, al sesto gol in campionato, ha detto a fine gara a Premium: "E' stata una partita strana, nessuna delle due squadre voleva perdere. Loro hanno fatto gol in un momento importante ma noi nella ripresa abbiamo messo tutto in campo: è un punto meritato".

Poi ha aggiunto: "Non avevamo cominciato male, però non era facile far arrivare la palla a noi tre davanti. Il tridente senza centravanti? Loro si muovono molto bene negli spazi e per me è più facile vederli. La difesa della Lazio ha fatto bene ma hanno fatto una grande gara". Suso, che non ha brillato ma è stato decisivo con un gol nato da una bella iniziativa personale, ha concluso parlando della rincorsa ad un posto in Europa: "Cercheremo di lottare fino all'ultima partita per tornare in Europa, metteremo tutto in campo".