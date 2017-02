Suggestione Milan: a giugno panchina a Mancini?

E' soltanto una voce, una suggestione, ma è difficile immaginare i tifosi del Milan felici di vedere Roberto Mancini sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Già non hanno gradito che la futura proprietà cinese abbia ingaggiato due ex dirigenti dell'Inter come Fassone e Mirabelli, ora rischiano pure di vedere il tecnico jesino a guidare la squadra al posto di Vincenzo Montella, uomo scelto da Adriano Galliani.

Fino a fine stagione la posizione di Montella è ben salda ma da giugno in poi potrebbe accadere di tutto. Mancini ha un ottimo feeling con Fassone e Mirabelli, e soprattutto ha quel profilo internazionale e quella capacità di convincere i giocatori a seguirlo che farebbero comodo ai cinesi nella ricostruzione. Per ora è soltanto un rumor di mercato e c'è da capire anche le intenzioni dello stesso Mancini che non ha mai nascosto il sogno di tornare ad allenare in Premier League e che ifatti nell'ultimo periodo è stato affiancato al West Ham.

Il 'Mancio' di Jesi farebbe il percorso inverso rispetto a quello che fece qualche anno fa Leonardo, giocatore, dirigente e poi allenatore del Milan nel 2009-10 che poi passò sulla panchina dell'Inter nella stagione successiva.