Sfortuna Milan: stagione finita per Bonaventura?

Momento nero per il Milan: fuori dalla Coppa Italia, reduce da due sconfitte di fila in campionato e ora senza De Sciglio per un mese e con la possiblità che sia finita anzitempo la stagione di Bonaventura. I due giocatori si sono infortunati proprio nello scivolone di Udine di domenica riportando un trauma alla caviglia destra, il terzino, e una lesione al tendine dell'adduttore della coscia sinistra, l'esterno.

Gli esami effettuati da De Sciglio, toccato duro da De Paul, poi match winner alla Dacia Arena, hanno escluso lesioni ai legamenti e il giocatore potrà rientrare tra un mese. Per quanto riguarda Bonaventura, il Milan fa sapere che "ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni".

Lo stop sarà di almeno 2 mesi ma pare che in seguito ad operazioni del genere possano servire anche 4 mesi per il ritorno in campo e in tal caso la stagione del duttile esterno sarebbe già finita.