Serie A: Torino-Milan, le probabili formazioni

All'Olimpico Grande Torino va in scena il terzo atto stagionale della sfida tra i granata e il Milan in un match valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Nella gara d'andata di San Siro Donnarumma regalò agli uomini di Montella i 3 punti parando il rigore di Belotti del possibile 3-3 in pieno recupero mentre 4 giorni fa in Coppa Italia i rossoneri vinsero 2-1 in rimonta sempre al Meazza. Ora Mihajlovic vuole la rivincita.



Il 2017 è iniziato nel migliore dei modi per il Milan che, dopo aver battuto a fatica il Cagliari in campionato, si è imposto proprio sul Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le dirette rivali per un posto in Europa hanno vinto tutte e così i rossoneri non possono permettersi passi falsi se vogliono evitare di compromettere un cammino fin qui più che positivo in campionato.





Il Torino è reduce da un dicembre decisamente negativo con tre sconfitte di fila maturate conPoi è arrivata la vittoria per 1-0 sul Genoa che ha ridato morale al gruppo mentre all'esordio nel nuovo anno i granata hanno pareggiato 0-0 con il. Con 29 punti conquistati fin qui, i ragazzi didovranno disputare un girone di ritorno sopra le righe se vogliono conquistare un posto nella prossimaHart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. Allenatore: Vincenzo Montella.