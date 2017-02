Serie A, Bologna-Milan 0-1: la magia di Deulofeu. Video

E' davvero da vedere e rivedere la straordinaria giocata con la quale Gerard Deulofeu, al Dall'Ara di Bologna, ha firmato l'assist per il gol di Pasalic con cui il Milan ha battuto 1-0 la formazione emiliana nel recupero della 18a giornata di campionato. Lo spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e ancora di proprietà del club catalano, decentrato sulla destra quasi all'altezza della bandierina del corner, ha prima superato Maietta con un dribbling secco, poi ha beffato Kraft con un tunnel mettendo la palla a centro area per la deviazione facile facile di Pasalic. Un'azione bellissima e un gol che ha un sapore speciale per il Milan, capace di fare bottino pieno al Dall'Ara nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Paletta e Kucka.