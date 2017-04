Il Milan è passato ufficialmente nelle mani della proprietà cinese. Dopo 31 anni Silvio Berlusconi lascia ufficialmente il club rossonero nelle mani degli investitori cinesi capitanati da Yonghong Li. Il nuovo patron della società di via Aldo Rossi, nel giorno del closing, rilascia ai media cinesi (ed in particolare al sito zhibo8.cc) una breve dichiarazione rilanciando le speranze dei supporter del Diavolo: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo".

La firma sul contratto di cessione della società è avvenuta intorno alle 14 di giovedì 13 aprile, subito dopo il versamento degli ultimi 190 milioni, rimasti al sicuro in mattinata in un contro in Lussemburgo. Ci sono voluti più di otto mesi, diversi rinvii e un prestito del fondo Elliott di 303 milioni (di cui 180 destinati al closing) per chiudere la trattativa più lunga e controversa del calcio italiano.