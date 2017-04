Giornata storica a Casa Milan per la prima conferenza stampa da presidente rossonero di Yonghong Li. Il successore di Silvio Berlusconi ha preceduto l'intervento del nuovo amministratore delegato Marco Fassone e, parlando in cinese, ha letto un breve discorso prima di lasciare la parola al dirigente e alle domande dei cronisti. Prima di chiudere, allo stesso modo in cui ormai quattro anni fa Erick Thohir si era fatto conoscere dai tifosi interisti, Li si è lasciato andare a un italianissimo "Forza Milan!" tra gli applausi dei presenti in sala stampa.

"Desidero ringraziare Silvio Berlusconi e Fininvest per la fiducia riposta in noi - le parole di Yonghong Li -. Il Milan è un club mondiale con 118 anni di gloriosa storia. Negli ultimi trent'anni ha conquistato molti trofei. Ogni tifoso si aspetta che il Milan torni sul tetto del mondo quindi noi abbiamo una grande responsabilità. Il nostro team è formato da professionisti ed è molto stabile. Fassone svilupperà il lavoro del Milan del futuro: sarà il nostro Ceo. Abbiamo molta fiducia in lui e del suo team italiano". "Desidero ringraziare Silvioper la fiducia riposta in noi - le parole di-. Il Milan è un club mondiale con 118 anni di gloriosa storia. Negli ultimi trent'anni ha conquistato molti trofei.. Il nostro team è formato da professionisti ed è molto stabile.svilupperà il lavoro del Milan del futuro: sarà il nostro Ceo. Abbiamo molta fiducia in lui e del suo team italiano".