Milan, visite mediche per Musacchio

Comincia il nuovo corso del Milan. Dopo la vittoria sul Bologna per 3-0, che ha certificato la qualificazione alla prossima Europa League a partire dai preliminari, i rossoneri iniziano subito a costruire la squadra della prossima stagione, quella del rilancio. Neanche il tempo di terminare questo campionato e c'è subito il primo colpo per la società di via Turati. Dopo aver raggiunto l'accordo nelle scorse settimane, stamattina a Milano è sbarcato Mateo Musacchio, difensore del Villarreal pronto a vestire la casacca rossonera. L'argentino, come rivelato da 'Sportitalia', ha effettuato le visite mediche per il club rossonero. Il classe '90 è il primo acquisto della nuova proprietà rossonera. Dopo 3 anni in Argentina, al River Plate, il centrale è sbarcato in Europa, al Villarreal.

Con il 'Sottomarino giallo', Musacchio ha disputato 228 partite, mettendo a segno anche 7 gol. L'argentino è balzato agli onori della cronaca per la lite con Marcelino che è costata la panchina al tecnico. Dopo le visite mediche, il difensore firmerà un contratto che prevede un ingaggio di 4 milioni annui fino al giugno 2021. Al Villarreal, invece, andranno 18 milioni di euro. Questo il primo acquisto del nuovo Milan, che per ripartire ha preferito rinforzare la rosa a partire dal reparto arretrato. Dopodiché, sarà assalto a Kessié per consolidare il centrocampo.