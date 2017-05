Milan, ultimatum a Raiola per Donnarumma

Il nuovo Milan va di fretta. Non c'è più tempo in casa rossonera per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, uno degli 'intoccabili' della formazione di Vincenzo Montella in questa stagione e che, almeno nei piani della società, rappresenta un elemento imprescindibile per il futuro del club rossonero. Il portiere classe 1999, però, non ha ancora sciolto le riserve circa il proprio futuro e la tanto attesa firma sul contratto non è ancora arrivata. Il procuratore del ragazzo, Mino Raiola, infatti, insiste per uno stipendio da top-player e continua a lanciare messaggi criptici che non possono lasciare serena la nuova società meneghina.

Sulla vicenda è intervenuto il nuovo amministratore delegato del 'Diavolo', Marco Fassone, che ai microfoni di 'Premium Sport' ha lanciato una sorta di ultimatum: "Raiola è uno dei più bravi procuratori che ci siano, non mi permetto di sindacare quello che fa - precisa Fassone prima del match del Sant’Elia contro il Cagliari -. Donnarumma è un perno, un pilastro, una base per il prossimo anno. Gliel’abbiamo detto al primo incontro: sono 45 giorni che lo glielo diciamo. Recepisco nei suoi occhi la luce, la volontà, la voglia di rimanere per fare grande questo Milan: quello che non possiamo fare è aspettare. Dobbiamo dare a Montella il 3 luglio la squadra dell’anno prossimo".

E ancora: "Come potete facilmente immaginare nessuna società lascerebbe un portiere come Donnarumma in tribuna - prosegue l'amministratore delegato -. Non possiamo però avere un portiere del Milan con contratto in scadenza ma sono fiducioso. Dobbiamo avere dei piani B qualora le cose non andassero nella direzione sperata: sono convinto che la nostra proposta e il nostro piano per lui sono buoni, se poi la risposta dovesse essere negativa, ce ne faremo una ragione ed attiveremo il piano B".